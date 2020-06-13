الأعلى للثقافة: اقتصار حضور اجتماع «جوائز الدولة» على الأعضاء الذين لهم حق التصويت

قال الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن رئيس الوزراء وافقت على انعقاد اجتماع المجلس، للتصويت على جوائز الدولة بمختلف فروعها يوم السبت المقبل، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيطرح في المسرح الكبير بدار الأوبرا على غير المعتاد، نظرًا لأزمة انتشار فيروس «كوفيد- 19».

وأضاف «عزمي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «المساء مع قصواء» المُذاع عبر فضائية «ten»، مساء اليوم السبت، أن عدد الأعضاء المجتمعين ولهم حق التصويت 36 عضوًا، تُنظم كيفية جلوسهم مع مراعاة التباعد الاجتماعي، منوهًا بأن هناك نوعين من الأعضاء في المجلس، الأول معينين بأسمائهم وشخوصهم، والآخر بمناصبهم.

وأوضح أن النوع الأول هم من يحق لهم التصويت على منح جوائز الدولة، والذين تقرر اقتصار حضور الاجتماع عليهم وعددهم 36، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، مضيفًا أن باقي الأعضاء سيتواصلون مع المجلس إلكترونيًا.

وأكد أن الاجتماع مخصص بصفة أساسية للتصويت على جوائز الدولة، إضافة إلى أنه يشهد نتيجة التصويت على الجوائز ليتوج جهد يتم من خلال لجان فحص عملت على مدار عدة شهور، ذاكرًا أن جوائز الدولة تشمل، جوائز النيل والدولة التقديرية والتشجيعية والتفوق، إضافة إلى جوائز فروع الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.

وأشار إلى أن آلية التصويت لن تشهد تغييرًا عن السنوات الماضية، لأن التصويت يُجرى إلكترونيًا في الأساس، مؤكدًا أن الاجتماع سُيعقد وفق إجراءات وقائية على أكمل وجه.