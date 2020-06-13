كشفت شبكة "إن.بي.سي نيوز" الأمريكية، أمس الجمعة، أن مستشاريين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرضوا نصائح متناقضة حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات الواسعة التي تجتاح الولايات المتحدة الآن منددة بالعنصرية ووحشية الشرطة بعد مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، خنقا على يد شرطي أبيض بمدينة مينابوليس.

ونقلت الشبكة عن 3 مصادر وصفتها بـ"المطلعة" على المحادثات، القول إن ترامب قال في أكثر من مناسبة عند مناقشة مسألة الاحتجاجت وكيفية التعامل مع الأمر: "هؤلاء ليسوا من قاعدتى الانتخابية" في إشارة للإنتخابات الرئاسة الأمريكية فى نوفمبر المقبل.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن بعض مستشاري ترامب نصحوه بإجراء تغييرات في قطاع الشرطة والتحدث بشكل أكثر حسما ضد العنصرية، بينما قال مستشارون أخرون أنه لم يتعامل بالقوة الكافية مع المتظاهرين.

وأوضحت "إن.بي.سي نيوز" أنه بالرغم من أن ترامب تقدم بالعزاء لعائلة فلويد وأعرب عن دعمه لهم وأدان الحادث، لكنه لم يتحدث بشكل مباشر عن عنف الشرطة ضد المتظاهرين وركز بدلا من ذلك على أعمال الشغب داعيا الشرطة المحلية لـ"السيطرة على الشوارع".

في المقابل، قال مسؤولون في البيت الأبيض للشبكة الأمريكية إن ترامب "لا يرى أن المتظاهرين يحتجون عليه مباشرة". مشيرين إلى أن "هذه الاحتجاجات نتيجة لعقودا من العنصرية في المجتمع".

وتابعوا إن "الرئيس لا يريد أن يضع نفسه في مواجهة مع المتظاهرين، بل يريد أن يجعل نفسه عاملا خارجيا يمكن أن يطبق القانون والنظام".

وأصدر ترامب خلال الأيام القليلة الماضي بعض من أقوى تعليقاته حتى الآن وسط احتجاجات عارمة تدعو لإجراء إصلاحات في قطاع الشرطة.

وصرح ترامب الخميس الماضي، أن إدارته تبحث قرار تنفيذي جديد يشجع الشرطة على الاتزام بالـ"معايير المهنية" لاستخدام القوة أثناء تأدية واجبهم، قائلا إن هذا القرار سيحث الشرطة على استخدام "القوة مع الرحمة".

وقال ترامب خلال مقابة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "علينا أن نعمل معا لمواجهة التعصب والتحيز أينما ظهروا، لكننا لن نحرز أي تقدم ولن نشفى الجروح من خلال تصنيف عشرات الملايين من الأمريكيين المحترمين على أنهم عنصريون أو متعصبون"، مضيفا : "يجب أن نكون في نفس المسار. إذا لم نفعل ذلك، فسنواجه مشاكل".