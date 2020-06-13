التعليم تعلن أرقام الجلوس ومقار اللجان لطلاب الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي عن أرقام جلوس ومقار اللجان لطلاب الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي -تجارى) للعام الدراسى الحالي 2019-2020.

ويمكن الطالب الاطلاع على رقم الجلوس من خلال الرابط التالي:

http://gdepexams.emis.gov.eg/

وقالت الوزارة إنه على الطالب الذهاب إلى المدرسة لاستلام أرقام الجلوس والتأكد من مواعيد الاختبارات العملية المسجلة على أرقام الجلوس مع العلم بأنه سيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية لطلاب الدبلومات الفنية بعد انتهاء امتحان اللغة العربية يوم السبت الموافق 25 يوليو.

وعلى الطالب أن يجيب على أسئلة مادة التربية الدينية بالمنزل، ويقوم بتسليم كراسة الإجابة الخاصة بها يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو.

وأضافت الوزارة أنه على الطالب أن يذهب إلى لجنة سير الامتحان يوم السبت 25 يوليو قبل موعد امتحان اللغة العربية بساعتين حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعقيم للحفاظ على سلامة الطلاب.