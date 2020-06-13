محافظة أسيوط تواصل حملات التطهير والنظافة بالمراكز والأحياء

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط، جهودها لتكثيف حملات التطهير والنظافة بصفة يومية في جميع القرى والمراكز تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء، وبمشاركة معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، وذلك خلال وقت الحظر بالفترة المسائية ضمن حملات المحافظة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة حرصا على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن مراكز صدفا والغنايم وأبو تيج شهدت حملات مسائية للتطهير والنظافة حيث شهد مركز صدفا برئاسة المهندس حسين كشك حملة تطهير مكبرة استهدفت البنوك وماكينات الصراف الآلي ومحطة السكة الحديد والمحكمة ومكاتب البريد وقصر الثقافة ووحدة الإسعاف ومكتب التموين ومراكز الشرطة وميدان أبو العباس، كما شنت رئاسة حي غرب أسيوط حملة مكبرة مساء أمس برئاسة محمد بشير رئيس الحي لتطهير الشوارع والميادين خلال فترة الحظر بالفترة المسائية ورفع كل الإشغالات والمخلفات.

وشدد محافظ أسيوط، على أهمية استمرار أعمال التطهير والتعقيم ومتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين بالاستعانة بفرق التطهير والمعدات والسيارات التابعة لشركة مياه الشرب ووحدة الإنقاذ السريع، موجها رؤساء المراكز والأحياء باستكمال الحملات جهودها في التعقيم والتطهير بصفة يومية ومواصلة أعمال النظافة ورفع كل المخلفات وتوزيع صناديق القمامة بالميادين والشوارع.

ووجه بالاستعانة بسيارات الكنس الآلي وخاصة خلال وقت الحظر بالفترة المسائية لاستهداف كل المنشآت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية والأحياء والمراكز والمدن والمديريات بصفة يومية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مواقع العمل والاهتمام بأعمال النظافة، وتطهير الشوارع والميادين وجميع الأماكن التي يتردد عليها المواطنين من مواقف ومكاتب بريد، وبمشاركة وتكاتف كل الجهات لإنجاز التكليفات والمهام بدقة واتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، والتنبيه على جميع العاملين بالمستشفيات وجميع القطاعات والشركات باتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة، وتكثيف برامج التوعية ونشر الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والاستمرار في توزيعها على جميع الجهات، وحث المواطنين على ارتداء الكمامات والبعد عن التجمعات.