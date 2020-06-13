المدعي العام في أوزبكستان: اعتقال ثلاثة رجال شرطة بعد وفاة محتجز

أعلن مكتب المدعي العام في أوزبكستان -اليوم السبت- اعتقال 3 عناصر من الشرطة بتهم احتجاز رجل بشكل غير قانوني وتعذيبه مما أفضى إلى وفاته بعد ذلك في المستشفى.

وأوضح مكتب المدعي العام - حسبما قلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن رجال الشرطة احتجزوا رجلا في مدينة أنديجان بشرق البلاد، أواخر شهر مايو وعذبوه، فيما نقل الرجل إلى المستشفى حيث قام أقاربه بتصويره وهو فاقد الوعي وقد أصيب بكدمات شديدة بذراعيه وساقيه.

ولفت المكتب إلى أن رجال الشرطة الثلاثة اعتقلوا وأن التحقيقات جارية في القضية، ولم يتضح بعد سبب احتجاز الرجل.