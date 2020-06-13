ضبط مزيف عملات وبحوزته 6 آلاف جنيه في الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة في الإسكندرية، من ضبط شخص، عاطل، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية، تخصص في تقليد العملات الوطنية، وترويجها على عملائه، وبحوزته 6 آلاف و200 جنيه مزيفين.



ووفقًا لبيان أمني، اليوم السبت، فقد جاءت عملية الضبط، عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات المباحث، بقيادة اللواء شريف ذكي رؤوف، حول ورود معلومات سرية بقيام المقبوض عليه، بتقليد وترويج العملات الوطنية المقلدة على راغبي التعامل فيها، مقابل مبالغ مالية صحيحة، مُتخذًا من مسكنه، مسرحًا لممارسة نشاطه.



وبتقنين الإجراءات وضبطه، عثر بحوزته على 20 ورقة مالية "فئة 100 جنيه "مقلدة"، أقر بقيامه بمزاولة نشاط تخصص في تقليد وتزييف العملات الوطنية، وإعادة تروجيها مرة أخرى، بقصد الإستفادة المادية، مؤكدًا إتخاذه من شقة مستأجرة، كائنة في نطاق دائرة قسم شرطة برج العرب، مقرًا لمزاولة نشاطه.



وبإرشاده ومداهمة الشقة، تم ضبط 42 ورقة أخرى "مُقلدة" فئة 100 جنيه، و6 نماذج طباعة أوراق مالية فئة 200 جنيه، ومجموعة من الأدوات المستخدمة، وجهاز حاسب آلي بمشتملاته، وطابعة ليزر ألوان، يستخدمهم في عملية التقليد.



وبفحص العملات المضبوطة "فنيًا"، تبين أنها مُقلدة بواسطة طابعة كمبيوتر، فتم التحفظ عليها، وتحرير محضر بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.