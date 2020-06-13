قال محمد مجاهد، نائب وزير التعليم والتعليم الفني، إن امتحانات ثانوية الدبلومات والثانوية العامة ستبدأ في يوم 21 يونيو الجاري، منوهًا إلى أن الامتحانات العملية المعملية للدبلومات الفنية ستبدأ يوم 27 من يونيو، على أن تبدأ امتحانات الثانوية 21 من الشهر.

وأضاف «مجاهد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم السبت، أن امتحانات الدبلومات العملية ستُجرى خلال الأيام الخالية من امتحانات الثانوية العامة، منعًا للتزاحم، مشيرًا إلى أن عدد طلاب ثانوية الدبلومات الفنية يبلغ 770 ألف طالب.

وأشار إلى أن عدد المعلمين المشرفين على طلاب الدبلومات الفنية يتجاوز النصف مليون، مضيفًا أن الوزارة اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة، للمحافظة على سلامة الطلاب.