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باحث ألماني: أزمة كورونا زادت من ثقة المجتمع في السياسة

(د ب أ)
نشر في: السبت 13 يونيو 2020 - 12:41 م | آخر تحديث: السبت 13 يونيو 2020 - 12:41 م

أعرب الباحث الألماني في الشؤون المستقبلية، ماتياس هوركس، عن اعتقاده بأن أزمة جائحة كورونا أدت إلى زيادة ثقة المجتمع في السياسة.

وقال هوركس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في فرانكفورت: "هناك تزايد في الثقة في السياسة، وأعتقد أن هذا ستستمر".

وفي المقابل، يرى هوركس تراجعا في أهمية الاستراتيجيات الشعبوية، موضحا أن الشعبوية لم تقدم الرد على كيفية تنظيم مجتمع في ظل مخاطر العدوى.

وكان هوركس نشر في بداية أزمة الجائحة في ألمانيا في آذار/مارس الماضي تصورات أولية عن الكيفية التي غيرت بها أزمة كورونا المجتمع. وخمّن هوركس أنه على الرغم من قيود الاختلاط الاجتماعي، سيحاول الناس الاقتراب من بعضهم البعض على نحو أقوى، وقال: "كان هذا تخميني، وقد حدث أن الكثيرين كثفوا علاقاتهم خلال ما يسمى بالانعزال الاجتماعي من خلال المحادثات الهاتفية المكثفة على سبيل المثال.

تجدر الإشارة إلى أن هوركس مؤسس "معهد المستقبل" في مقريه بفرانكفورت وفيينا.

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