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أوكرانيا تعيد فتح حدودها أمام المسافرين القادمين من الخارج

كييف - د ب أ
نشر في: السبت 13 يونيو 2020 - 9:11 م | آخر تحديث: السبت 13 يونيو 2020 - 9:11 م

تعتزم أوكرانيا فتح حدودها أمام المسافرين القادمين من الخارج، بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر على إغلاقها .

وأعلن جهاز حرس الحدود الأوكراني اليوم السبت، أن هذه الخطوة ستصبح سارية بمجرد نشر الحكومة لقرارها.

وتعتزم أوكرانيا أيضا السماح بالرحلات الجوية الدولية مرة أخرى.

وكانت البلاد أغلقت حدودها وفرضت مزيدا من الإجراءات الصارمة لاحتواء فيروس كورونا المستجد في منتصف مارس، عندما ظهرت حالة العدوى الأولى.

وتشهد أعداد حالات العدوى حاليا ارتفاعا مجددا منذ رفع بعض هذه الإجراءات.

ويبلغ عدد الحالات في البلاد حاليا حوالي 30 ألفا، ويقل إجمالي حالات الوفاة بسبب كوفيد- 19 بقليل عن 900 حالة.

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