سان جيرمان يعلن الاستغناء عن سيلفا وكافاني

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كشف ليوناردو أرواجو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي عن الموقف النهائي لثنائي الفريق البرازيلي تياجو سيلفا، والأوروجوياني إدينسون كافاني.

وقال ليوناردو في تصريحات لصحيفة « lejdd» الفرنسية: "سيلفا وكافاني لن يجددوا عقودهم مع النادي نهاية الموسم، لقد كان قرارًا صعبًا للغاية، هؤلاء هم اللاعبون الذين ميزوا تاريخ النادي".

وأضاف: "نعم، نحن نقترب من النهاية كان علينا اتخاذ قرار منطقي، حتى اقتصادياً أو فيما يتعلق بالجيل القادم ليس هناك وقت مثالي أبدًا لقرار مثل هذا".

وتابع: "الآن موعد استئناف دوري أبطال أوروبا ما زال في الأفق والفكرة هي استمرارهم معنا حتى نهاية أغسطس".

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان توج بطلًا للدوري الفرنسي، بعدما ألغيت البطولة بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».