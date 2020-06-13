الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى يعلن روزنامة بطولاته للموسم الجديد

أعلن الإتحاد الآسيوي لألعاب القوى برئاسة القطري دحلان جمعان الحمد روزنامة الموسم الجديد لبطولات القارة ومواعيد كل البطولات المختلفة ،التي تم تأجيل الكثير منها بسبب فيروس كورونا.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى اجتماعا عن بعد برئاسة الحمد ،وبحضور رئيس الاتحاد الدولي اللورد سبستيان كو، واتخذ الاتحاد سلسلة قرارات مهمة منها العمل على استحداث لجنة الأخلاق وإنشاء اتحادات إقليمية لتشجيع المنافسات بين الأعضاء وزيادة عدد البطولات وتقرر إقامة البطولات القادمة وفق مواعيد ثابتة، كما تقرر زيادة عدد البطولات الخاصة بسباقات الطرق وتنويعها.

وجاءت روزنامة الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى كالتالي: في بداية العام الجديد سينطلق ماراثون آسيا في 28 فبراير 2021 ، بينما تقام البطولة الرابعة للناشئين من 11 إلى 14 مارس في الكويت ، فيما يقام ‎سباق 20كم للمشي في ذات الشهر بمدينة نوومي اليابانية‎ ‎

أما سباق التتابع الآسيوي سيقام في تايلاند في مارس 2021‎ كذلك ،ويعقبه البطولة الآسيوية 24 التي تقام في الصين من 20 إلى 23 مايو ،وخلالها ‏تعقد الجمعية العمومية للإتحاد الآسيوي .‎ ‎

كما قرر مجلس إدارة الإتحاد الآسيوي منح كازاخستان حق استضافة بطولة آسيا داخل الصالات خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2022 ، فيما حصلت مدينة كاتماندو النيبالية على حق استضافة بطولة اختراق الضاحية الآسيوية خلال شهر فبراير ،فيما نالت كوريا الجنوبية استضافة بطولة آسيا للشباب تحت 20 سنة خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2022.

وأكد رئيس الإتحاد الآسيوي لألعاب القوى دحلان الحمد خلال حديثه في بداية الاجتماع على سعادته الكبيرة بتجاوز فترات عصيبة من أزمة فيروس كورونا .

وقال الحمد :"لاشك أن العالم كله تأثر بأزمة كورونا التي ساهمت في إلغاء العديد من الخطط التي كانت موضوعة أو تدرس ليس في اتحادنا فقط بل في كافة الاتحادات والمؤسسات والقطاعات . وطبعا ألغيت أو تأجلت بطولات للحفاظ على سلامة أبطالنا وبطلاتنا في كل القارات واليوم نعود من خلال هذا الاجتماع لوضع أسس المرحلة المقبلة ووفق حياة جديدة وضوابط صحية ملزمة".

وأضاف الحمد :"نتعاون مع الاتحاد الدولي لأجل مسيرة جديدة وبطولات متجددة ونسعى من خلال كل الاتحادات الأهلية إلى إيجاد قواسم مشتركة تساهم في إعادة الروح إلى المنافسات والبطولات".

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي كذلك إن الهدف الأساسي هو النهوض من جديد والتواصل مع الجميع لأجل مرحلة جديدة تساهم في تجهيز الأبطال والبطلات للمنافسات المقبلة، والعمل على الاهتمام على وجه الخصوص بالجيل الجديد الذي هو مستقبل القوى الآسيوية .

ووجه دحلان الشكر لكل الاتحادات الأهلية بالقارة الآسيوية على ما تم من خلال الاهتمام بالمنتخبات من خلال المتابعة الدائمة كما قال :"لابد من شكر الاتحاد الدولي عبر رئيسه سيباستيان كو على الدعم المتواصل من خلال التواصل المستمر والتعرف على كل ما يخدم مسيرة القوى الآسيوية والعالمية".