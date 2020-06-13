إصابة 8 أشخاص إثر إطلاق نار أمام حانة في ولاية تكساس الأمريكية

ذكرت الشرطة الأمريكية، اليوم السبت، أن رجلا أطلق الرصاص وأصاب 8 أشخاص على الأقل أمام حانة في ولاية تكساس، بعدما تم إبعاده عنها.

وقال قائد شرطة مدينة سان أنطونيو، وليام مكمانوس - خلال مؤتمر صحفي، أوردته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية - إن الشرطة تبحث عن المسلح الذي أطلق النار في موقف السيارات أمام الحانة الليلة الماضية وفر من مكان الحادث.

وأوضح مكمانوس أن مطلق النار كان جزءا من مجموعة صغيرة توجهت نحو حانة، حيث تم إبعادها عند الباب لأن أفرادها كانوا "في حالة سُكر"، وعلى إثر ذلك عاد الرجل إلى سيارته، وأحضر بندقية طويلة، وعاد إلى موقف سيارات الحانة وفتح النار.

وأشار إلى أن الضحايا خمس نساء وثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 23 و41 عامًا، مضيفا أن حالتهم مستقرة وهم في مستشفيات محلية ذهبوا إليها بأنفسهم، وأن أحدهم تعرض لإصابة خطيرة في الظهر.

وعلى الرغم من أن مطلق النار ما زال طليقا، قال ماكمانوس إنه لا يعتقد أن هناك أي خطر على المنطقة.