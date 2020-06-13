أقر صندوق النقد الدولي منحة بقيمة 14.3 مليون دولار في إطار صندوق احتواء الكوارث والإغاثة التابع له تغطي سداد ديون تنزانيا المستحقة للصندوق في الفترة من 12 يونيو إلى 13 أكتوبر.

وقال صندوق النقد في رسالة عبر البريد الإلكتروني نشرتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت: "سوف يتم تقديم منحة إغاثة إضافية تغطي الفترة من 14 أكتوبر 2020 إلى 13 أبريل 2022 وهذا ستوقف على توفر الموارد في صندوق احتواء الكوارث والإغاثة ليرتفع إجمالي الإغاثة لخدمة الديون لما يعادل نحو 7ر25 مليون دولار".

وقال صندوق النقد الدولي: "أضعفت جائحة (كوفيد-19) فرص الاقتصاد الكلي على المدى القريب لتنزانيا.. وتواجه البلاد خفضا كبيرا في عائدات السياحة وضغوط الميزانية ووتراجعا متوقعا لإجمالي الناتج المحلي من أكثر من 6 % إلى 4% في السنة المالية الحالية وإلى 8ر2 % في السنة المالية المقبلة".

وتنتهي السنة المالية في يونيو.