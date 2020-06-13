ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية فى يوم الثلاثاء المقبل ندوة أون لاين باستخدام برنامج زووم أمسية في محبة أحمد قاصد، يدير اللقاء الأديبة نهى عاصم، ويشرف عليه الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

وشارك في اللقاء عدد كبير من مبدعات ومبدعي المختبر ومدينة الإسكندرية بقراءة بعض أعمال الأديب أحمد قاصد كريم، الذي رحل منذ أقل من شهرين تاركًا رصيدًا كبيرًا من الإبداع المسرحي والروائي والقصصي المنشور وغير المنشور، ورصيدًا أكبر في قلوب أصدقائه ومحبيه من مبدعي الثغر.

كما يتم في اللقاء إلقاء إضاءات نقدية على بعض أعمال قاصد، وكذلك قراءة بعض الأعمال الإبداعية التي كتبت عنه بعد رحيله، كما سيتم عرض لقاء تليفزيوني سجله الدكتور حسن محمود مع قاصد قبل رحيله.

ويشارك في اللقاء كل من: أحمد إبراهيم أحمد- إبراهيم فرحات- وأدهم القاق- وأماني شبكة- وأمينة الزغبي- وإيهاب بديوي- وجدو ماهر- وحسن محمود- وداليا بدوي- ودعاء عثمان - ورانيا ثروت- ورضوى جابر- ورفيق خليل- وسارة بدار- وسالمة المغربي- وسحر شريف- وعاطف الحناوي- وكوثر مروان- ومحسن الطوخي- ومحمد عبد المنعم- ومحمد عباس علي- ومحمد عثمان- ومنال يوسف- ومنى عاشور- ومنى منصور- ومنير عتيبة- ونجلاء نصير- وندى يسري- ونهى عاصم- وهانم العيسوي، إضافة إلى مشاركة أخت الراحل الكريم وميرال قاصد كريم، وابنته مريم أحمد قاصد.

يذكر أن أحمد قاصد كريم كاتب سردي ومسرحي، عضو مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، وعضو جماعة أصيل الأدبية، وعضو مجلس إدارة نادي الأدب بقصر التذوق الفني – سيدي جابر – الإسكندرية.

وحصلت روايته تانيس (سمك القشرة) على المركز الثالث في المسابقة المركزية بالهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2019.