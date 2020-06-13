أسقف سمراء تدعم الاحتجاجات في بريطانيا متجاهلة دعوات لها بالتزام المنزل

دعمت أول امرأة ذات بشرة سمراء تصل لمنصب أسقف في كنيسة إنجلترا متظاهري "حياة السود مهمة"، الذين تحدوا دعوات الحكومة لتجنب مسيرات اليوم السبت بسبب مخاطر العنف والعدوى بفيروس كورونا المستجد.

وقالت روز هدسون- ويلكين، أسقف دوفر، في كلمة أمام مئات المتظاهرين خارج كاتدرائية كانتربري التاريخية جنوب شرقي إنجلترا: "نعم، هناك جائحة ولم نكن نود أن نتجمع خلال جائحة، لكن هذا أمر مهم حقا".

وأضافت هدسون- ويلكين في خطاب مثير لاقى تصفيقا مدويا "نقف معا لإظهار التعاطف".

وذكرت: "نريد أن نعيش في عالم تكون فيه حياة جميع الأشخاص مهمة".

وقالت "لا أريد أن يكون هذا مجرد احتجاج ننظمه ومن ثم نعود إلى حياتنا العادية. يجب أن نبقى ساخطين إلى أن نحصل على نوع التغيير الهيكلي (الذي نريده) في جميع مناحي الحياة".

وحثت هدسون- ويلكين المشاركين على "محاسبة السياسيين" وتغيير مواقفهم من خلال "لفت الانتباه" إلى عنصرية أصدقائهم.

وقالت هدسون-ويلكين بأنها تلقت إساءات عنصرية في الرسائل التي وردتها في الآونة الأخيرة، بما في ذلك مطالبة بعض الرسائل لها "بالعودة إلى المنزل".