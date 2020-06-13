إصابة 3 عناصر من الحراس الخارجيين لمقر إقامة نتنياهو بكورونا

أفاد المكتب الإعلامي لرئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بإصابة ثلاثة عناصر من الحراس الخارجيين لمقر إقامته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك حسبما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وذكر مكتب نتنياهو، في بيان أصدره اليوم السبت، أن ثلاثة حراس يضمون أمن مقر إقامة نتنياهو خضعوا لفحوص طبية أعطت نتائج إيجابية لإصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وأشار البيان إلى أن نتنياهو لا يجب عليه الخضوع للحجر الصحي الذاتي لأن الحراس لم يكونوا بالقرب منه وهو لم يتصل بهم بشكل مباشر.

وأشار مكتب نتنياهو إلى أن رئيس الوزراء أجري عليه فحص خاص بفيروس كورونا منذ عدة أيام أعطى نتائج سلبية ما يؤكد عدم إصابته بالمرض.