أستاذ إعلام: الاستخدام المفرط لمواقع التواصل يزيد مخاطر الاختراق وسرقة البيانات

قال الدكتور فتحي شمس الدين، أستاذ الإعلام بجامعة بنها، إن ما فرضته أزمة فيروس كورونا من التباعد الاجتماعي جعل الاعتماد على البيئة الرقمية يزيد بصورة كبيرة لتيسير الحياة اليومية للمستخدمين.

وأضاف شمس الدين فى تصريحات صحفية اليوم السبت أن الاستخدام المفرط بصورة كبيرة لشبكات التواصل الاجتماعي يتزامن مع مخاطر الاختراق وسرقة البيانات.

ونصح شمس الدين لحماية الهواتف المحمولة من الاختراق بعدم فتح أي لينكات مجهولة نهائيا سواء كانت مرسلة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو من خلال الرسائل النصية.

كما نصح بعدم كتابة كلمة المرور السرية في أي موقع إلا بعد التأكد من مستوى الأمان به، وعدم الاستغناء عن مستوى الحماية الذي تقدمة الشركة الداعمة للهاتف لنظام تشغيل الهاتف المحمول.

كما نصح بعدم تنزيل أي برامج على الهاتف المحمول خارج متاجر التطبيقات الرسمية لأنها فى الغالب يكون بها برامج تجسس واختراق، وحديث نظام التشغيل باستمرار لأنه يوفر زيادة في مستويات الأمان.

وشدد شمس الدين على اختيار كلمة سر صعبة تحتوى على أرقام وحروف ورموز وعدم استخدام رقم الهاتف المحمول كرقم سري، محذرا من برامج الـVPN لأن غالبيتها يكون به برامج تجسس واختراق.

وطالب شمس الدين بالتأكد من الصلاحيات التي يتم اعطائها للبرامج التي يتم تحميلها، والتي تطلب الإذن للحصول على الصور والفيديوهات وأرقام الهاتف المسجلة.