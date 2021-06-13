نجم عملاق أكبر 25 مرة من الشمس يزين ليالي الصيف

يرصد بسماء مصر والوطن العربي خلال ليالي يونيو الصافية وطوال فصل الصيف، النجم السماك الرامح أو (أركتوروس) في كوكبة العواء الذي يبعد مسافة 37 سنة ضوئية فقط من الأرض.

وأشار المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، في بيان أصدره اليوم، إلى أن هذا النجم أكبر 25 مرة من الشمس، وعمره حوالي 7 مليارات سنة وهو ورابع ألمع نجم في سماء الليل يظهر باللون البرتقالي المصفر بشكل واضح عند النظر إليه بالعين المجردة باتجاه الأفق الشرقي بداية الليل.

وأوضح أن نجم "السماك الرامح" هو نجم أحمر عملاق، ما يعني أنه يتضخم ويقترب من نهاية حياته، لافتا إلى أنه في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن نجم الشعرى اليمانية يكون أكثر إشراقًا منه، ولكن نظرًا لأن الشعرى اليمانية لن يكون مرئيا حتى الشتاء، فإن السماك الرامح سيسطر على سماء الليل.