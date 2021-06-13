تعرف على قصة قائدة القطار الوحيدة في إسكتلندا التي أنهى شاب حياته أمام قطارها

اتصفت "هيذر وو" بالجرأة منذ طفولتها، فكانت لا تخشى شيئا، وعندما كبرت كانت فخورة بأنها السيدة الوحيدة التي تستطيع قيادة القطار في إسكتلندا، بل وهي السيدة الوحيدة التي يذهب إليها زملاؤها في هذه المهنة الشاقة؛ للتحدث عن مشكلاتهم النفسية.

قادت "هيذر" البالغة من العمر 44 عاما، القطارات لمدة 15 عاما، وتدربت قبلها لسنوات على قياداتها، سواء في المطر أو في الظلام، في الطرق الممهدة أو المتعرجة، تعلمت كيف تستخدم الفرامل، وكم يستغرق من الوقت لتبدأ بعدها العربات الموجودة في الخلف في التباطؤ، بجانب كل ما يتعلق بقواعد السلامة.

قد يظن البعض أن هذه المهنة الشاقة لا تناسب "الجنس الناعم"، ولكن على العكس شعرت "هيذر" أن هذه هي مهنتها المناسبة، لأنها شعرت بأنها وسط عائلة من سائقي القطارات، حيث يتناولون الطعام سويا في قاعة الطعام، وتعلم كل من يصادفها على الطريق.

اختارت "هيذر" أن تعمل في هذه الوظيفة الشاقة بعد وفاة والدها بعام واحد، حيث كان يعمل كمديرا لإحدى محطات القطار، وبالرغم من أنها كانت تعمل في مكتب البريد الملكي لسنوات وسنوات، إلا أنها استقالت وتقدمت لوظيفة لا تعلم عنها شيئا، بسبب هذا الرابط الذي شعرت به بينها وبين والدها، فتقدمت وسط آلاف المتقدمين، وخسرت الوظيفة، وظلت تدرس وتتدرب لمدة عامين، حتى تم قبولها في النهاية، هذا بحسب ما نشر في موقع بي بي سي.

عندما ذهبت "هيذر" في أولى رحلاتها على الطريق، كانت تشعر والدتها بالرعب من قيادة ابنتها لقطار ضخم في منتصف الليل بمفردها، ولكن على العكس، شعرت "هيذر" بالقوة والثقة، فهي الآن تستطيع فعل أي شيء، حتي أنها كانت تشعر بالغرور عندما تصادف على الطريق رجل ضخم يقود شاحنة تحمل أوزانا أقل مما تحمل هي على قطارها، مؤكدة أن ذلك كان شعورا رائعا.

شعرت "هيذر" بالسعادة وهي تقود القطار لمدة ثمانية سنوات متتالية، إلى أن جاء اليوم الذي لم تكن تتخيله، فقد قرر شاب إنهاء حياته أمام القطار الذي تقوده، وبالرغم من أنه يتم تحذير سائقي القطار بشأن هذه الحوداث، لأن 4.4٪ من حالات الانتحار في بريطانيا العظمى تحدث على السكك الحديدية، ويوجد 283 شخصًا فقدوا بهذه الطريقة خلال عام 2019/2020م، لكن لا شيء يمكن أن يكون قد أعد "هيذر" لحدوث ذلك لها بالفعل.

تركت "هيذر" وظيفتها مؤقتا، وذهبت إلى طبيب نفسي، لأنها كانت تشعر وكأنها مخدرة منذ وقوع الحادث، لأن الذنب كان يأكل روحها يوما بعد يوما، ما الذي أخطأت به ليقع هذا الحادث؟ كيف تركت الشاب لكي ينهي حياته أمام قطاري؟ هل كان سيعيش إذا أوقفت القطار فجأة؟ ولكن ظلت هذه الأسئلة بلا إجابة.

علمت "هيذر" من الطبيب النفسي أن الشاب أنهى حياته ربما لأنه لا يتحدث عن مشكلاته، فإن الرجال أكثر عرضة للإكتئاب، لأنهم لا يتحدثون عن المشاكل الصغيرة كما تفعل النساء، ولذلك يعانون كثيرا.

فوجئت "هيذر" أنه خلال عدم تواجدها بالعمل وجدت دعم كبير من الرجال ذو البنية الضخمة، التي تكهنت بأن قلوبهم قاسية من مظهرهم الخارجي، ولكن على العكس كانوا يتحدثون معها دائما على الهاتف، ويقولون لها لقد حدث هذا معنا أيضا، ونحن هنا من أجلك، حتى عادت مرة أخرى إلى العمل.

حصلت "هيذر" بعد ذلك على دورة في التأهيل النفسي، يحصل عليها فقط ضباط الشرطة، وأعضاء هيئة السكك الحديدية، تستطيع من خلالها أن تحدد العلامات التي قد تظهر علي أي مكتئب، حتى تستطيع إنقاذه قبل أن يقدم على الإنتحار، كما كانت تذهب في هذا الوقت إلى بلدة الشاب المنتحر، وتقابل الشباب الذين في مثل عمره وتتعرف عليهم، وتتحدث معهم، وظلت هذه عادة دائمة عندها.

باتت "هيذر" الملجأ لزملائها من الرجال، فكان الجميع يتحدث معها عن مشكلاتهم النفسية، وهي متأكدة أنهم لم يتحدثوا عن هذه المشكلات مع أحد غيرها من قبل، حتى مع زوجاتهم، فأصبحت تساعد غيرها على أن يكون بصحة نفسية جيدة، وتعلمت أخيرا أنه ليس شرطا أن تشعر بالمساواة مع الرجل بالنسبة لامتهان مهنة الرجال، ولكن ها هي الآن متساوية معه بأهميتها كسيدة، إنها الوحيدة التي تستمع إليهم، وتقوم بأهم دور في حياتهم حاليا.