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11 قتيلا جراء انفجار خط للغاز في الصين

نور رشوان
نشر في: الأحد 13 يونيو 2021 - 10:43 ص | آخر تحديث: الأحد 13 يونيو 2021 - 10:43 ص

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، صباح الأحد، بسقوط 11 قتيلًا في انفجار خط للغاز في الصين.

 

وأضافت الوكالة الفرنسية، نقلًا عن مسؤولين، أن عمليات الإنقاذ مازالت جارية.

 


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