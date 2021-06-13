11 قتيلا جراء انفجار خط للغاز في الصين

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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، صباح الأحد، بسقوط 11 قتيلًا في انفجار خط للغاز في الصين.
وأضافت الوكالة الفرنسية، نقلًا عن مسؤولين، أن عمليات الإنقاذ مازالت جارية.