طبعة جديدة من «سرقات مشروعة» لأشرف العشماوي عن المصرية اللبنانية

طرحت الدار المصرية اللبنانية طبعة جديدة من كتاب "سرقات مشروع" للكاتب والروائي أشرف العشماوي.

عبر صور ووثائق ومستندات نادرة تنشر غالبيتها للمرة الأولى، يحكى المستشار أشرف العشماوى، فى جهد آخر له بالإضافة إلى أعماله الأدبية، كيف خرجت نصف آثار مصر سواء بنظام القسمة لما يُكتشف بباطن الأرض، أو بسماح بعض حكام مصر لأنفسهم على مر العصور بإهداء المئات من القطع الأثرية النادرة لملوك وأمراء أوروبا، فضلا عن قيام بعض ممن يمتلكون مجموعات من القطع الأثرية النادرة باستبدالها بأخرى مقلدة، فهربوا جزءا لا بأس به من تراثنا للخارج، وغير ذلك العديد من الطرق والوسائل التى ساهمت فى سرقة ونهب وتهريب أثار مصر.

ما يميز الكتاب الصادر عن الدار المصرية اللبنانية، والذى تمت ترجمته إلى اللغة الألمانية فى نفس عام صدوره 2012، أنه يعرض لذلك كله فى ضوء مجموعة من الحقائق التى عكف «العشماوى» على التنقيب عنها ليقدم شهادة متكاملة الجوانب أهمها أنه كان شاهدا عليها فى أحيانا كثيرا ومشاركا فيها فى أحيان أخرى، بصفته عضو اللجنة القومية لاسترداد الآثار المهربة حتى نهاية 2011، ومن قبل ذلك عمله مستشارا قانونيا للمجلس الأعلى للآثار، فضلا عن دوره ومسئوليته فى ملف «استرداد الآثار المهربة»، وهو الملف الذى حقق فيه نجاحا ملحوظا بالفعل باستعادة أكثر من 5000 قطعة أثرية مهربة فى الفترة من 2003 وحتى 2011.

الكتاب يشير إلى أن أول لبنة لحماية الآثار المصرية، وضعت بمرسوم مالكى أصدره محمد على باشا فى 15 أغسطس للعام 1835، بعد أن تزايدت حوادث سرقتها والتنقيب عنها بصورة مخيفة، حتى تحول الأمر من حوادث فردية إلى ظاهرة مقلقة، ساعد على تفشيها انتشار المغامرون والرحالة الأجانب فى مصر للبحث عن الآثار المدفونة ونهبها ومن ثم نقلها إلى أوروبا، وهو الأمر الذى تنبه له وإلى مصر الأجنبى الذى يحكم بلادا لا ينتمى إليها، لكنه حافظ على تراثها، فأصدر مرسوما من ثلاثة بنود تنص على الحظر المطلق لتصدير الآثار بشكل مطلق فى المستقبل، ويرفض طلبات البعثات الأجنبية التى تشترط امتيازات لصالحها عند عمليات الحفر والتنقيب أبرزها قسمة ما يُكتشف، بل ويصدر مرسوما لإنشاء أول متحف للآثار، وأسند مهمته إلى رفاعة الطهطاوى الذى أصدر بدوره قرارا بمنع التهريب والاتجار فى الآثار، وهى المسيرة التى استكملها الخديوى سعيد والخديوى إسماعيل، بإصدار قوانين ولوائح تنص على أن الآثار من الأملاك العامة للدولة، ولا يجوز للغير تملكها، وهى القاعدة التى لم يشذ عنها سوى الخديوى توفيق.

ويروى «العشماوى» فى فصول كتابه كيف أنه وعملا بمقولة «أن ما لا يدرك كله لا يترك كله»، وبضغط من القناصل الأجانب اضطرت الدولة المصرية للقبول بنظام القسمة، ونصت على أن يعطى وزير الأشغال البعثة الأجنبية بعضا من الآثار المكتشفة كمكافأة تشجيعية، أصبحت فيما بعد تقدر بنسبة 50% من الآثار المكتشفة، كما يستعرض المؤلف فكرة إنشاء أول متحف للآثار فى مصر «متحف بولاق» الذى شُيد بعد 10 سنوات من أمر محمد على بتسجيل الآثار الثابتة ونقل المنقول منها والمهمة إليه، وتعيين عالم الآثار الفرنسى «أوجيست مارييت» كوزير للآثار بالمعنى الحالى، وهو الرجل الذى يصفه المؤرخون بـ«اللص التائب»، باعتبار أنه سرق وهرب الكثير من آثارنا إلى فرنسا، إلا أنه فى النهاية حافظ على ما تبقى بالمتحف الذى كان صاحب الفكرة الأساسية لإنشائه، كما أنه رفض إهداء الإمبراطورة «أوجينى» مجموعة من الآثار المصرية فى الوقت الذى كان الخديوى إسماعيل يحكم مصر.

والكتاب يسلط الضوء على حزم التشريعات القانونية التى شرعتها الحكومات المصرية المتعاقبة على مر العصور، مستعرضا كيف كان بعضها يُعد من الطرائف ومن بينها ما ورد فى المادة 25 لعام 1874، التى تنص على أن معاقبة من يعثر على أثر ولا يبلغ عنه خلال 10 أيام يدفع غرامة تساوى ربع ثمن الأثر، والطرافة هنا تكمن فى أن الآثار وقتها لم تكن تُقدر بمبلغ معين، حتى يحدد ربعه غرامة، وبالتالى يظل النص حبرا على ورق، لتتعاقب بعد ذلك القوانين واللوائح، حتى صدر القانون رقم 14 لعام 1912، وهو قانون مكتمل بالمعنى المتعارف عليه اليوم وفقا للتشريعات الحديثة، ويعد أول قانون لحماية الآثار بصورة شاملة، على عكس القانون رقم 215 لعام 1951، والذى وضع بغرض القضاء على تجارة الآثار قبل اكتشاف أنه كان الأكثر تشجيعا على التهرب والسرقة والاتجار، بل إن الأمر وصل فى ظل هذا القانون إلى اقتسام الآثار مع البعثات الأجنبية إلى 100%، وهو القانون الذى لم يتغير إلا عام 1983، إزاء تصاعد الحملات الثقافية والفكرية ضد التجارة الدولية غير المشروعة للآثار، عقب الزيادة الملحوظة فى جرائم تهريبها، ولكن هذا القانون أيضا ساهم فى سرقة الآثار بشكل آخر حيث كانت أحكامه لا تزيد عن 50000 جنيه لجرائم التهريب، والسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات لجرائم الحفر بغير ترخيص، ومع الثغرات القانونية التى تضمنها هذا القانون الذى ظل مطبقا لمدة 27 عاما، كان التعدى على الآثار عقوبته غرامة بقيمة 200 جنيه فقط.

ويستكمل «العشماوى» أن غرامة المائتى جنيه وضآلتها كانت السبب فى وضع فلسفة القانون رقم 3 لعام 2010، الذى تقدمت به وزارة الثقافة إلى مجلس الشعب، كمشروع كامل يسد ثغرات قانون 1983، ويحقق الحماية المطلوبة للآثار، لكن المجلس وبدون علة ظاهرة ــ بحسب العشماوى ــ رفض مشروع القانون، وأبقى على قانون 83 بعدما أتى على عدد لا بأس به من نصوصه وأحكامه بالتعديل أفقدته أصول الكياسة التشريعية، قبل أن تعاود وزارة الثقافة عرض المشروع مرة أخرى فى عام 2004، بعدما شكلت لجنة جديدة تضم 7 أعضاء كان العشماوى بينهم، قامت اللجنة بتعديل بعض النصوص واقتراح أخرى والإبقاء على بعض البنود، حتى خرج مشروع جديد للقانون فى 56 مادة من بينها 39 مادة جديدة، وتمت الموافقة على المشروع بعد خلافات عديدة بين رؤساء الوزرات المختلفة، وهى التفاصيل المذكورة كاملة بالكتاب.

فى الفصل الذى حمل عنوان «ذهاب وأحيانا عودة.. صفحات من تاريخ استرداد آثار مصر المهربة»، يروى أشرف العشماوى من خلال مئات الأوراق وعشرات المستندات والصور عشرات الأحداث التى عايشها بالفعل بصفته أحد أعضاء اللجنة القومية المسئولة عن استرداد الآثار، حقائق فى طريق عودة آثارنا التى خرجت من مصر بطرق غير شرعية، وغيرها من آثار لم نستطع استرداده وخرجت من مصر بطرق مشروعة وتعرض فى متاحف أوروبا وأمريكا.

وعن مفاوضات امتزج بها التعب بالسعادة والقلق بالفخر، يكشف العشماوى أهم ما استرددته مصر بمعاونة الفريق الذى عمل معه، أولها «مخزن جنيف»، وهى القضية الأشهر التى حظيت باهتمام إعلامى كبير بسبب الطرق المستخدمة فى طريقة التهريب من مصر، لما كان يتمتع به المهربون من نفوذ، جعلهم يهربون إلى سويسرا قطع آثرية نادرة بالإضافة إلى مومياوتين وتوابيت مذهبة، وتماثيل فريدة، استطاع الفريق المصرى النجاح أمام المحكمة الفيدرالية بالعاصمة برن والتأكيد على أنها آثار تم سرقتها من مصر، لتوافق المحكمة على عودتها مع الوفد المصرى. كما يعرض كيف استردت مصر الآثار التى سرقها ضابط طيار بالجيش الأمريكى يدعى «جونسون»، والذى كان فى مهمة تدريبية بمصر وتنقل بين القاهرة والأقصر ومناطق آثرية عديدة، ليتحول بعد هذه الرحلة من ضابط استطلاع لسمسار بيع الآثار، قبل أن تنجح مصر فى استعاده الآثار التى هربها وبلغت 79 قطعة أثرية، وغير ذلك الكثير من القصص التى نجح المجلس الأعلى للآثار فى التعامل حيالها ويسترد آلاف القطع الأثرية.

كما يضم الفصل الأخير من الكتاب «صفحات من تاريخ سرقة واستعادة آثارنا داخل مصر»، والتى استقرت فى قصور أمراء ونبلاء قبل أن تعرف طريقها للمتاحف العالمية، كذلك حوادث السرقات التى تمت من داخل المتحف المصرى، ثم سرقة مجوهرات أسرة محمد على، والملك فاروق، وصولا حتى سرقة المتحف المصرى فى 28 يناير 2011، بعد ثلاثة أيام من قيام الثورة.

فى نهاية الكتاب يطالب العشماوى بإنشاء جهاز مستقل أو تابع لليونسكو يعمل على توحيد الجهود التى تبذلها الدول لمكافحة تلك الجرائم وتعقب تلك الممتلكات، وحل المنازعات التى تنشأ عنها عن طريق التحكيم، موضحا أن إنشاء هذا الجهاز يكفل أن تحافظ كل دولة على تراثها الثقافى.