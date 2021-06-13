 السفير البريطاني ببغداد: لا استقرار في العراق مع بقاء بعض الفصائل المسلحة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السفير البريطاني ببغداد: لا استقرار في العراق مع بقاء بعض الفصائل المسلحة

أ ش أ
نشر في: الأحد 13 يونيو 2021 - 10:49 م | آخر تحديث: الأحد 13 يونيو 2021 - 10:49 م

رأى السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، أن الوضع الأمني في العراق معقد جدا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الفصائل المسلحة تهدد الحكومة والتحالف الدولي.

وأكد السفير البريطاني في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" مساء اليوم الأحد، أنه من الضروري محاسبة ومحاكمة المتورطين في الهجمات التي تعرض لها التحالف الدولي وكذلك المسؤولين عن عمليات الاغتيالات التي تطال الناشطين.

وشدد السفير البريطاني على أنه لن يكون هناك استقرار في العراق طالما بقيت بعض الفصائل المسلحة خارج سيطرة الدولة.

وأضاف أن بلاده تشعر بالقلق من الدعم الإيراني للفصائل المسلحة خارج سيطرة الدولة العراقية، لافتا في الوقت ذاته أنه يجب على إيران أن تدعم مؤسسات الدولة العراقية لا الفصائل الخارجة عن سيطرة الدولة.

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