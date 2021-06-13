طمأنت الفنانة فاطمة كشري، الجمهور بشأن حالتها الصحية، معربة عن امتنانها لاستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستغاثتها وتواصل شخص معها من الرئاسة حتى وصولها إلى المستشفى وتلقي العلاج.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام نواعم»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من أحد الأشخاص التابعين لمؤسسة الرئاسة، لافتة إلى أنهم أرسلوا لها سيارة نقلتها إلى أحد المستشفيات بالتجمع الخامس.



وأكدت أنها بخير الآن، موضحة أن المشكلة بدأت عقب خضوعها لعملية «الفتاق» يوم 13 مارس الماضي، شعرت على إثرها بوجع في معدتها خلال اليوم الرابع من إجراء العملية.



وذكرت أنها تواصلت مع الطبيب الذي أجرى لها العملية وأكد لها أن الوجع الذي تعانيه سيزول، منوهة إلى أن الألم استمر وتسبب في فقدانها للوعي؛ نتيجة لتعرضها إلى نزيف.



وكانت تدهورت الحالة الصحية للفنانة فاطمة كشري، بعد تعرضها لخطأ طبي، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات القاهرة.



وقالت الفنانة فاطمة كشري في تصريحات إعلامية إنّها عَانت من وجع يشبه الورم بجوار مكان العملية، وذهبت للطبيب ليخبرها بأنّه يريد أن يُجري عملية جراحية أخرى بعدما تَعَرّض الجرح لصديد شديد، ممّا أدى إلى التدخل الجراحي في محاولة لإنقاذ الوضع، خوفاً من حدوث مضاعفات خطيرة.



وتكفل الفنان أحمد مكي بعلاج الفنانة فاطمة كشري بعد معاناة صِحّية واستغاثة أعلنتها وتَعَرّضها لخطأ طبي داخل جسدها عقب خضوعها لعملية «الفتاق»، وشعورها بآلام شديدة في بطنها لم تعرف سببها.





