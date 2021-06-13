محكمة أردنية ترجئ قضية مستشفى الحسين إلى الخميس المقبل للاستماع للشهود

أرجأت محكمة "صُلح جزاء عمَّان" الأردنية، اليوم الأحد، قضية نفاد مادة الأكسجين من مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السَّلط إلى يوم الخميس المقبل؛ للاستماع إلى شاهدين آخرين من شهود النِّيابة العامة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن المحكمة استكملت، خلال جلستها رقم 22، الاستماع للشهود في القضية، حيث استمعت لـ 39 شاهد نيابة عامة، وبقي 10 شهود من المقرَّر أن تستمع لهم خلال الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى شهادة 9 خبراء في القضية، ليصبح المجموع الكلي للشهود والخبراء في القضية 66 شخصًا.

وأضافت الوكالة، أن المحكمة بدأت النَّظر في القضية بداية من أبريل الماضي، بعد أن أكملت النيابة العامة تحقيقاتها فيها، وتتلخص أحداثها بانقطاع الأوكسجين عن المرضى في أقسام العناية المركزة، وتوفى بسبب هذا الانقطاع 8 مواطنين، ووجهت النيابة الاتهام لـ 13 شخصًا بتهمة التَّسبب بالوفاة.