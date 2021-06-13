 إقالة رئيس مركز التل الكبير ومدير هندسة الري بعد سقوط طفلة في بالوعة - بوابة الشروق
الأحد 13 يونيو 2021 11:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

إقالة رئيس مركز التل الكبير ومدير هندسة الري بعد سقوط طفلة في بالوعة

اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية
اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية
أميرة محمدين
نشر في: الأحد 13 يونيو 2021 - 11:09 م | آخر تحديث: الأحد 13 يونيو 2021 - 11:09 م

أصدر اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرارا بإنهاء تكليف حمدي عبدالعليم شامة، رئيس مركز ومدينة التل الكبير، وهويدا أحمد إبراهيم، هندسة الرى بالتل الكبير من مناصبهم، بعد سقوط طفلة فى بالوعة مفتوحة ومصرعها.

وقرر بشارة إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها نظرا لتسببها في وفاة الطفلة ليان صابر مهدى، ٥ سنوات، بسبب سقوطها في بلاعة مفتوحة بترعة مغطاة بميدان التحريات فى منطقة الروضة بالتل الكبير.

وأصدر المحافظ قرارا بتعديل تكليف أحمد العايدي من العمل نائبا رئيس مركز ومدينة فايد، للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة التل الكبير، لحين تعيين رئيس جديد للمركز.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك