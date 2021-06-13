إقالة رئيس مركز التل الكبير ومدير هندسة الري بعد سقوط طفلة في بالوعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدر اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرارا بإنهاء تكليف حمدي عبدالعليم شامة، رئيس مركز ومدينة التل الكبير، وهويدا أحمد إبراهيم، هندسة الرى بالتل الكبير من مناصبهم، بعد سقوط طفلة فى بالوعة مفتوحة ومصرعها.

وقرر بشارة إحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها نظرا لتسببها في وفاة الطفلة ليان صابر مهدى، ٥ سنوات، بسبب سقوطها في بلاعة مفتوحة بترعة مغطاة بميدان التحريات فى منطقة الروضة بالتل الكبير.

وأصدر المحافظ قرارا بتعديل تكليف أحمد العايدي من العمل نائبا رئيس مركز ومدينة فايد، للقيام بأعمال رئيس مركز ومدينة التل الكبير، لحين تعيين رئيس جديد للمركز.