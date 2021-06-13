تكثيف حملات النظافة بمراكز ومدن مطروح للحفاظ على البيئة

قال اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظة مطروح، إنه جار العمل على تكثيف حملات النظافة بالمدن، في إطار الحفاظ على البيئة والصحة العامة، ومواجهة انتشار فيروس كورونا.

ومن ناحيته، أوضح وجيه عمارة، رئيس مركز ومدينة الحمام، أنه جرى تنظيم حملة نظافة مكبرة، في جميع الشوارع والميادين الرئيسية، تم خلالها رفع ٦٠ طنًا من القمامة.

وعلى نفس الصعيد، أشار عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، إلى استمرار حملات النظافة والتجميل، والتي شملت مناطق ميدان السوق، وشارع المعهد الأزهري، وأنور السادات، والرمل، مع التخلص الآمن من القمامة لحماية البيئة، والحفاظ على الشكل الحضاري للواحة.