مصر تجدد تعاقدها مع العراق لاستيراد مليون برميل نفط خام شهريا

مصدر بوزارة البترول: تطبيق نفس الشروط بالتعاقد المبرم فى 2017



قال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن الهيئة العامة للبترول جددت تعاقدها مع الحكومة العراقية لاستيراد نحو مليون برميل من النفط الخام شهريا.

وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن التعاقد تم تجديده فى إبريل الماضى، وذلك بعد موافقة الجانبين على التجديد، حيث تم تطبيق نفس الشروط الخاصة بالتعاقد المبرم فى 2017.

ووقعت الهيئة العامة للبترول مع شركة «سومو» العراقية خلال عام 2017، أول عقد لتوريد 12 مليون برميل من خام البصرة للسوق المحلية، على مدار عام، وبتسهيلات فى السداد مدتها 3 شهور.

وكانت وزارة البترول بدأت مفاوضات مع الحكومة العراقية خلال عام 2013، لاستيراد نحو 4 ملايين برميل نفط خام شهريا، على أن يتم تكريرها فى المعامل المصرية، إلا أن المفاوضات توقفت نتيجة مطالبة الحكومة العراقية لمصر بفتح اعتماد مستندى لدى بنك أوروبى تابع لمنظمة الأمم المتحدة.

وتستورد الهيئة العامة للبترول نحو مليونى برميل شهريا من النفط الخام الكويتى، حيث وافق مجلس الوزراء الكويتى خلال نوفمبر 2018 على تمديد عقد بيع النفط الخام إلى مصر اعتبارا من أول يناير 2019، مع فترة سماح تصل إلى 9 أشهر قبل بدء السداد.

وتمتلك مصر نحو 12 معملا لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية تقدر بـ34 مليون طن، يستغل منها نحو 25 مليون طن سنويا فقط.

وبحسب بيان سابق لوزارة البترول والثروة المعدنية، انخفض استهلاك السولار فى مصر من 14.3 مليون طن عام 2016/2017 إلى 12.2 مليون طن عام 2020/2021 بتراجع 14%، وشهدت ذات الفترة انخفاض استهلاك بنزين 80 من 3.9 مليون طن إلى 3 ملايين طن، بتراجع 23%.

وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالى قيمة الواردات المصرية من المنتجات البترولية انخفض خلال الربع الأول من العام الحالى، بنسبة 11.4%، ليصل إلى 1.879 مليار دولار، مقابل 2.121 مليار خلال نفس الربع من 2020.

وبحسب بيانات الجهاز، فإن واردات البترول الخام انخفضت خلال الربع الأول من العام الحالى، بنسبة 51%، لتصل إلى 643 مليون دولار، مقابل 1.320 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وتراجعت واردات مصر البترولية من المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من العام الحالى، بنسبة 14%، لتبلغ 720 مليون دولار، مقابل 846 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.