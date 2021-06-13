خبير بيئي: قرارات مجموعة السبع بشأن المناخ من بين أهم القرارات في التاريخ

قال المؤرخ بمجال الطبيعة السير ديفيد أتنبروه إن زعماء مجموعة السبع الصناعية الكبرى يواجهون بعضا من أكثر القرارات أهمية في تاريخ البشرية أثناء تعاملهم مع أزمة تغير المناخ.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن خبير البيئة سيلقي كلمة اليوم الأحد أمام الزعماء المجتمعين في كورنوال، في الوقت الذي يضعون فيه خططًا لعكس فقدان التنوع البيولوجي وتمويل تطوير بنية تحتية عالمية.

وسيوجه أتنبروه رسالة إلى مجموعة السبع، بالإضافة إلى ضيوف القمة من أستراليا والهند وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا، في جلسة حول المناخ والطبيعة.