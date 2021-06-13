محافظ الأقصر يتفقد مجمع الخدمات بقرية المحاميد بحري بمدينة أرمنت

أجرى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، جولة بمدينة أرمنت تفقد خلالها عدد من المشروعات التنموية الخاصة بمبادرة "حياة كريمة"، حيث بدأت جولة المحافظ بتفقد مجمع الخدمات بقرية المحاميد بحري.

ومن المقرر إنشاء المجمع على مساحة 16×28 متر ويتكون من دور أرضي و٢ دور علوي لتقديم جميع الخدمات الحكومية حيث من المقرر أن يضم مكاتب خدمات كالتموين والتضامن والشهر العقاري والوحدة المحلية والمجلس المحلي للقرية والمركز التكنولوجي وغيرها من مكاتب الخدمات.

كما تفقد المحافظ مشروع إنشاء مجمع خدمات الرزيقات والمقرر إنشاؤه على مساحة 16 × 28 متر لتقديم جميع الخدمات الحكومية للمواطنين بالرزيقات والقرى المجاورة، وتفقد أيضًا مجمع خدمات قرية الرياينة المقرر إنشاؤه على مساحة 16 × 28 متر ومن المتوقع تسليمه في نوفمبر المقبل تمهيداً لافتتاحه لتقديم الخدمات لمواطني القرية والقرى المجاورة.

وأثنى المحافظ على الجهود المبذولة من المهندسين والعمال كما استعرض مع الأهالى آرائهم ومتطلباتهم من المبادرة حيث أشادوا بالجهود المبذولة من الحكومية لتحسين جودة الخدمات ي القرى والريف.