قادة مجموعة السبع يتفقون على موقف أكثر صرامة تجاه الصين

اتفقت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على مسار أكثر صرامة تجاه الصين، وذلك في اليوم الأخير من قمتها في كورنوال في انجلترا.

وفي الجزئية ذات الصلة من الإعلان الختامي، والذي اطلعت على مسودته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، تعهدت قوى مجموعة السبع بمواجهة الممارسات التجارية غير العادلة للصين، وقضايا حقوق الإنسان بها، وقمع المعارضة في هونج كونج.

وفي الوقت نفسه، يؤكد الإعلان الاهتمام المشترك بالتعاون مع الصين فيما يتعلق بالتحديات العالمية مثل مكافحة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي.

يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يعرب فيها قادة مجموعة السبع عن انتقادهم لثاني أكبر اقتصاد في العالم في إعلان ختامي بهذا الشكل الصريح.

ووفقا للجزء المتعلق بالصين في المسودة، تتطلع مجموعة السبع إلى "مواصلة التشاور بشأن النهج الجماعي لمواجهة السياسات والممارسات غير السوقية التي تقوض تشغيل الاقتصاد العالمي بعدالة وشفافية.

وبالإضافة إلى ذلك، سوف تقوم المجموعة "بتعزيز قيمنا، بما في ذلك من خلال دعوة الصين إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لا سيما فيما يتعلق بشينجيانج وتلك الحقوق والحريات والدرجة العالية من الحكم الذاتي لهونج كونج المنصوص عليها في الإعلان الصيني البريطاني المشترك والقانون الأساسي".