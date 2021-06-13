شرطة باريس تتدخل لفض حفلات لم يلتزم المشاركون فيها بتدابير كورونا

قامت الشرطة في العاصمة الفرنسية خلال اليومين الماضيين بفض حفلات مزدحمة أقيمت في الهواء الطلق بمشاركة المئات دون الالتزام بتدابير مواجهة كورونا.



ووفقا لتقارير إعلامية، فقد انتشرت دعوة على وسائل التواصل الاجتماعي للتجمع في "إسبلاناد" أمام كاتدرائية إنفاليد.



وتدخلت الشرطة خلال الليلتين الماضيتين عند الساعة 11 مساء لفض التجمعات، وتردد أنها ألقت القبض على العديد من الأشخاص ليلة السبت.



وتشهد البلاد فرض حظر تجول ليلي، في مسعى للسيطرة على تفشي فيروس كورونا. ولا يمكن للأفراد الخروج بعد الساعة 11 مساء دون مبرر وجيه في فرنسا. ولا يُسمح لأكثر من عشرة أشخاص بالتجمع في الأماكن العامة، كما أن هناك التزاما عاما بارتداء الكمامات، حتى في الأماكن المفتوحة.



وتراجع معدل الإصابة في باريس بشكل كبير مؤخرا، تماما كما هو الحال في بقية أنحاء فرنسا.