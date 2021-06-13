بايدن: الولايات المتحدة قد تكون قادرة على إرسال مليار جرعة لقاح إضافية بحلول 2023

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد إن الولايات المتحدة قد تكون قادرة على توفير مليار جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بحلول عام 2023، وأثار مرة أخرى احتمال أن يكون الفيروس قد تسرب من مختبر صيني.



وذكر بايدن في مؤتمر صحفي بمدينة كورنوال في إنجلترا، عقب الانتهاء من قمة مجموعة السبع: "هناك احتمال في عام 2022 وحتى عام 2023، بأن نكون قادرين على توفير مليار دولار أخرى، لكن ذلك لم يتم بعد"، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .



وفي الاجتماع، وعدت الولايات المتحدة بإرسال 500 مليون جرعة إلى البلدان منخفضة الدخل بحلول نهاية العام المقبل، في خطوة تأتي في الوقت الذي يتراجع فيه الطلب الأمريكي على الجرعات مع تطعيم المزيد من السكان بالفعل.



كما أشار بايدن إلى أن الصين لم تمنح حق الوصول إلى مختبراتها حتى يتمكن العلماء من دراسة أصول تفشي كوفيد-19، دراسة كاملة.



وقال: "لم أتوصل إلى نتيجة لأن مجتمع استخباراتنا ليس متأكدا بعد مما إذا كان هذا نتيجة (الانتقال) من سوق أو تفاعل خفاش مع البشر في البيئة الذي سبب كوفيد 19 أو ما اذا كانت هناك تجربة قد أخفقت ".



وأضاف: "من المهم معرفة الجواب على ذلك".