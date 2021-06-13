المنتخب الأولمبي يتفوق على جنوب إفريقيا بثلاثية دون رد

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فاز المنتخب الأولمبي بثلاثة أهداف دون رد على نظيره الجنوب إفريقي، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد، استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021.

وسجل أحمد ياسر ريان الهدفين الأول والثاني للفراعنة، ثم أضاف صلاح محسن ثالث الأهداف عند الدقيقة 24.

واستمرت النتيجة على حالها منذ الدقيقة 24 حتى النهاية، ليخرج الفراعنة متفوقين على البافانا بافانا بثلاثية دون رد.

وكان الفراعنة قد لعبوا قبل أيام مع جنوب إفريقيا أيضا وحققوا الفوز بهدفي مصطفى محمد.

يذكر أن مصر تقع في مجموعة تضم إستراليا والأرجنتين وإسبانيا، وهي تعد المجموعة الأصعب في أولمبياد طوكيو.