بريطانيا: الخبراء يطالبون بتوخى الحذر بشأن رفع الإغلاق مع زيادة الإصابات بسلالة دلتا

حذر الخبراء من أن الحكومة البريطانية يجب أن تكون "حذرة" بشأن رفع إجراءات الإغلاق بالكامل في إنجلترا بسبب الارتفاع في حالات الإصابة بسلالة دلتا الذي قد يؤدي إلى اكتظاظ المستشفيات بالمرضى.

وقال البروفيسور بيتر أوبنشو، عضو مجموعة " نيرفتاج " الاستشارية المعنية بتهديدات فيروسات الجهاز التنفسى الجديدة والناشئة ، والتى تقدم المشورة للحكومة البريطانية ، إنها كانت "انتكاسة مخيبة للآمال'' أن سلالة دلتا، التي ظهرت في الهند لأول مرة، بدت أكثر قابلية للانتشار من السلالات السابقة، وفقا لما أفادت به "وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا".

ونقلت عنه محطة "بي بي سي راديو 4" اليوم السبت قوله: "يبدو أن سلالة دلتا أكثر قابلية للانتقال بنسبة 60 % من تلك (السلالة ألفا).

وأضاف: "لقد ارتفعت حقا إلى مستوى آخر وهذا يعني أنه يتعين علينا حقا أن نتحلى بالعزم وألا نفقد كل الميزات التي اكتسبناها من خلال الجهد الهائل الذي تم بذله حتى الآن".

وقال البروفيسور توم سولومون، مدير وحدة أبحاث حماية الصحة في حالات العدوى الناشئة والحيوانية في جامعة ليفربول، إن البلاد لا تستطيع تحمل "قرار سيئ" بشأن رفع الإغلاق.