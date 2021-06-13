محافظ بورسعيد يستقبل نائب وزير الاتصالات لمناقشة منظومة حصر أصول الدولة

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا لاستعراض تطورات العمل حول تنفيذ مشروع التحول الرقمى لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة ببورسعيد، بحضور دكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات، وعبد الرحمن سعيد رئيس الأمانة الفنية لرئاسة الجمهورية، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وإدارات التحول الرقمي وحماية أملاك الدولة، والإدارة المالية، والتخطيط العمراني والشؤون القانونية، والتسكين ومديرية الإسكان وإدارة المساحة.

ورحب الغضبان بنائب وزير الاتصالات، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتطبيق منظومة التحول الرقمي وانطلاق قاطرة التنمية من بورسعيد، والشكر لكافة جهود قيادات وزراة الاتصالات خلال تطبيق منظومة التحول الرقمي ببورسعيد، حيث استمع الجانبان لآليات بدء العمل من مسؤولي إدارة أصول وأملاك الدولة والتحول الرقمي، عن آخر الأعمال التي تم اتخاذها بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لإدارة منظومة أصول وأملاك الدولة ومعدلات التنفيذ حتى الآن.

وأوضح أن مشروع ميكنة أصول وأملاك الدولة يعد المشروع الأضخم والأصعب الذي تشهده المحافظة، بعد أن تم تطبيق التحول الرقمي، مشيرا إلى التعاقد مع أكثر من ٣٠٠ شاب منذ تطبيق المنظومة الرقمية للقيام بمهام ميكنة إدارات ومؤسسات الدولة، وأن المشروع يتطلب التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مؤسسات الكهرباء والمياه والمساحة، والشهر العقاري والضرائب العقارية، والتحول الرقمي والمتغيرات المكانية والجيومكانية، بالتعاون مع المجموعة الفنية لوزارة الاتصالات، وأن أهمية المشروع تأتي من كونه قائم على توثيق أملاك الدولة، موجها بالتنسيق المستمر بين الجهات المعنية بتنفيذ المشروع والعمل وفق خطة زمنية لسرعة إتمام مشروع حصر أصول وأملاك الدولة بمحافظة بورسعيد.

ومن جانبه، قال نائب وزير الاتصالات إن منظومة العمل تتضمن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لأصول وأملاك الدولة بكافة الجهات التابعة لها، وسيجرى وضع آليات تتيح وجود بيانات على درجة كبيرة من الجودة والكفاءة، بما يتناسب مع طبيعة التحول الرقمى ببورسعيد، وبعد تدقيق البيانات ووضعها على قاعدة البيانات سيتم اعتمادها من الأمانة الفنية، موضحًا أن المشروع يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة التي تتمتع بالنظامية والشفافية والحكومة، معربا عن فخره بالمشروعات التي نفذتها الدولة على أرض بورسعيد وعلى رأسها التأمين الصحي الشامل والذي يستغرق بضع سنوات في الدول الأخرى.

وأضاف أن بورسعيد دائمًا سباقة في إنجاح المشروعات القومية العملاقة وكلنا ثقة فى نجاح مشروع التحول الرقمي لأصول وأملاك الدولة، والذي سيتم تطبيقه تباعا في المحافظات الأخرى؛ ويتضمن المشروع عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به، إضافة إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء على البناء العشوائي وغير المرخص، وتأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة، متابعًا أن هناك عدة وزارات تشارك في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية، بالإضافة إلى حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات مما يعظم العائد الاقتصادي من تلك العقارات.

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود لإنهاء كافة الأعمال في أقرب وقت، موجها بتشكيل مجموعات العمل بالتنسيق بين جميع الجهات، حيث سيتم بدء تطبيق المنظومة بحي المناخ في البداية ثم باقي الأحياء تباعا.