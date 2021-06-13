طالبت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، فى طلبى إحاطة موجه لوزير المالية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بمعاملة عقود تعليم 2012 فى اجراءات تثبيتهم بعقود 2011 الذين تم تثبيتهم العام الماضى.

وبحسب بيان أصدرته اليوم، قالت الديب، في طلبها، إن "إجراءات تثبيت عقود 2011 رغم أنها تجاوزت سنتين إلا أن جهاز التنظيم والادارة كان ميسر للإجراءات واكتفى فى الإجراءات بأول صرفية وآخر صرفية وأول تعاقد وآخر تعاقد لكن مع اجراءات تعيين 2012 أصر الجهاز على طلب جميع الصرفيات لكل الشهور وكل السنوات مما يعجز اتمام التثبيت".

ولفتت النائبة إلي ان تقدمت بطلب إحاطة آخر تضمن سرعة إنهاء اجراءات تعيين عقود الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد والتى تم انهاء جميع اجراءاتها ولكن التنظيم والإدارة لم ينهيها.