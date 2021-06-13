وزير المالية الفرنسي: قرض فرنسي بـ800 مليون دولار لمصر لتمويل شراء 55 قطار مترو

أعلنت فرنسا عن خطط لدعم مصر بتمويل بقيمة 3.8 مليار يورو (4.6 مليار دولار)، سيتم تخصيص جزء منه لتمويل توسيع شبكة مترو الانفاق في القاهرة بواسطة شركة "الستوم اس ايه" الفرنسية لصناعة القطارات.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن وزير المالية الفرنسي برونو لومير قوله إن ما يسمى بخارطة الطريق للتنمية الاقتصادية التي تم التوقيع عليها اليوم الأحد تشمل قرضا بقيمة 800 مليون يورو لشراء 55 قطار مترو من صناعة "الستوم".



وقال إن هذا العقد من المتوقع أن يدعم 400 وظيفة في فرنسا وسيتم إتمامه خلال 6 أشهر.



وأضاف لو مير أن فرنسا مستعدة أيضا لدعم مليارى يورو من القروض لعقود مع شركات فرنسية تعمل في مترو القاهرة. كما أكد الالتزام باستثمار 150 مليون يورو للمساعدة في إصلاح النظام الصحي في مصر و12 مليون يورو للجامعة الفرنسية في مصر.