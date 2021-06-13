روسيا تُسجل 14 ألفا و723 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا 14 ألفا و723 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و208 آلاف و687 حالة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" اليوم الأحد، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.

وأشار البيان إلى تسجيل357 وفاة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في روسيا إلى 126 ألفا و430 شخصًا.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 7704 إصابات و69 حالة وفاة، تليها مناطق ضواحي موسكو بـ953 إصابة، فيما سجلت مدينة سان بطرسبورج 862 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح أن 9 آلاف و166 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي، وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى 4 ملايين و801 ألف و335 شخصًا.