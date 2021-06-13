نيابة كوم أمبو تصرح بدفن جثة فتاة بعد انقلاب سيارة ربع نقل في ترعة كاسل

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صرحت نيابة كوم أمبو بأسوان، اليوم الأحد، بدفن جثة فتاة انقلبت بها سيارة ربع نقل في ترعة كاسل، لعدم وجود شبة جنائية.

وكان إخطارا وصل إلى مأمور مركز كوم امبو محمد هلال يفيد بمصرع فتاة عمرها ١٤ عاما، وإصابة والدها بعد انقلاب سيارة ربع نقل في ترعة كاسل.

وتبين من التحريات برئاسة المقدم عمرو علام رئيس المباحث، أنه أثناء سيرهم بطريق كوم أمبو - العباسية اختل توازن السيارة؛ مما أدى إلى انقلاب السيارة ربع النقل في ترعة كاسل، وأسفر عن مصرع الفتاة وأصابة الأب.

وتم نقل الجثة للمشرحة، وصرحت النيابة بالدفن لعدم وجود شبة جنائية.

وكان مفتش الصحة، كشف أن الوفاة بسبب إسفكسيا الغرق، وعدم وجود شبة جنائية.