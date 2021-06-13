قادة مجموعة السبع يدعمون إقامة أولمبياد طوكيو 2020

أعلن رئيس الوزراء الياباني، يوشيهيدا سوجا، اليوم الأحد، أن زعماء دول قمة مجموعة السبع في بريطانيا، أكدوا دعمهم لإقامة أولمبياد طوكيو في موعدها، رغم تزايد القلق من تسبب الأولمبياد في تفاقم انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وقال سوجا في أعقاب انتهاء القمة حسبما ذكرت صحيفة "جابان تايمز": "حصلت على دعم قوي من جميع القادة، بصفتي رئيس وزراء الدولة المضيفة للأولمبياد".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد عبر عن دعمه إقامة أولمبياد طوكيو أثناء اجتماع مع نظيره الياباني أول أمس الجمعة، ورحب بالجهود الرامية لإقامتها في أجواء آمنة.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم "داونينج ستريت" بعد الاجتماع الذي عقد بمنتجع "كاربيس باي" البريطاني المطل على البحر: "رئيس الوزراء البريطاني عبر عن دعمه (أولمبياد طوكيو) ورحب بالجهود اليابانية لضمان إقامة الألعاب بأمان"، ومن المقرر أن تنطلق الدورة في 23 يوليو المقبل بعد أن تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وأظهر استطلاع رأي أن أكثر من 80% من المواطنين اليابانيين يعارضون استضافة الألعاب الأولمبية هذا العام، وهو ما يعكس رفضا عاما متزايدا قبل نحو عشرة أسابيع من انطلاق هذه الألعاب، لكن رئيسة اللجنة نفت في بيان لها أن يتم تأجيل الأولمبياد مرة أخرى.

يأتي هذا في وقت تواجه فيه اليابان موجة رابعة من فيروس كورونا، وتنظم هذه الدورة المؤجلة من العام الماضي هذا الصيف، وسط رفض شعبي، يقول إن إقامتها قد تؤدي إلى مزيد من العدوى.