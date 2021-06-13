جرح 14 شخصا على الأقل في تبادل إطلاق نار بمدينة أوستن في ولاية تكساس الأمريكية

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أصيب ما لا يقل عن 14 شخصا بطلقات الرصاص ليلة أمس في حادث وقع بمدينة أوستن في ولاية تكساس الأمريكية.

ذكرت ذلك الشرطة الأمريكية في مؤتمرات صحفية عقدت اليوم.

وقال القائم بأعمال قائد الشرطة جوزيف تشاكون بعد ظهر اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) إن البحث ما يزال جاريا عن رجلين مشتبه فيهما، مشيرا إلى أن اثنين من الجرحى في حالة حرجة.

ويعتقد القائمون بالتحقيق أن "جميع" المصابين تقريبا هم أطراف لا علاقة لهم بسبب الاشتباك.

وأوضحت السلطات أنها لم تتوصل حتى الآن إلى المزيد من التفاصيل حول الحادث الذي وقع في منطقة للحياة الليلية بالمدينة.

وقالت الشرطة إن الشوارع كانت تعج بالمارة عندما دوى إطلاق النار في حوالي الساعة الواحدة والنصف صباح السبت بالتوقيت المحلي.

وصرحت الشرطة بأن المحققين يقومون الآن بتقييم مقاطع الفيديو التي التقطتها كاميرات المراقبة والكاميرات المثبتة على زي الشرطة ومصادر أخرى.

ولا تستبعد السلطات أن يكون الحادث جريمة عصابات لكن الدوافع والملابسات لم تتضح بعد.