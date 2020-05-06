الصحة اليابانية: انخفاض طفيف في عدد حالات كورونا الحرجة

ذكرت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الأحد، أن عدد مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي أو الذين يتواجدون في العناية المركزة، انخفض بمقدار 38 شخصا عن اليوم السابق.

وأضافت الوزارة، وفق ما أوردته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، أن عدد الحالات الحرجة يبلغ حاليا 852 حالة، فيما تم تسجيل 1944 حالة إصابة جديدة بالفيروس و55 حالة وفاة، أمس السبت.

وعلى صعيد آخر، أطلقت شركة آول نيبون إيرويز، الجوية اليابانية اليوم برنامجها لتطعيم موظفيها في مطار هانيدا بالعاصمة طوكيو ضد فيروس كورونا لتصبح أول شركة يابانية معروفة تبدأ تطعيم عامليها في مقر العمل.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتسريع وتيرة التطعيم، وفقا لخطتها التي أعلنتها في وقت سابق من شهر يونيو الجاري؛ للسماح للشركات والجامعات بإدارة لقاحات فيروس كورونا في مواقعها اعتبارًا من 21 يونيو.

وتمكنت شركة آول نيبون إيرويز، من بدء تطعيم موظفيها قبل الموعد الذي حددته الحكومة بأسبوع، إذ تخطط شركة الخطوط الجوية اليابانية لبدء التطعيم في مطار طوكيو غدا الإثنين.

وأوضحت أنها ستركز على تطعيم حوالي 10 آلاف موظف، معظمهم من الطيارين والمضيفات الذين يعملون على الطرق الدولية.