معاقبة المتهمين بالاعتداء على الفنان ياسر فرج بالحبس سنة

عاقبت محكمة جنح البساتين، اليوم الأحد، 3 متهمين فى واقعة الاعتداء على الفنان ياسر فرج وتحطيم سيارته بالحبس سنة و3 أشهر، كما قضت المحكمة ببراءة 3 متهمين آخرين من التهم المنسوبة إليهم.

وقال المحاميان حسن علام والدكتور أحمد سعد، دفاعا الفنان ياسر فرج، إنهما سيقدمان طلب استئناف للنيابة العامة على حكم براءة 3 متهمين فى القضية لثبوت الواقعة فى حقهم، وذلك طبقا لفيديو الواقعة ولأقوال الشهود ولتحريات المباحث.

وكان الفنان ياسر فرج قد تعرض للاعتداء بالضرب من قبل أشخاص بعدما صدمته سيارة يقودها أحدهم، وقرر فرج أن يلاحق السيارة وعقب نزوله من سيارته لمعاتبة قائد السيارة فوجئ أن عمره 15 عامًا، وبصحبته عدد كبير من أصدقائه الذين تعدوا عليه بالطوب والأسلحة البيضاء وحطموا سيارته، لذا قرر أن يحرر محضرًا ضدهم وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على قائد السيارة واثنين من أصدقائه.