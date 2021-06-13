ترودو: كندا تقدم 13 مليون جرعة من لقاح كورونا للدول الأكثر فقرا

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الأحد، تبرع بلاده بـ 13 مليون جرعة فائضة، لمساعدة الدول الأكثر فقرا في الحصول على لقاح ضد "كوفيد-19"، وذلك في نهاية قمة مجموعة السبع في إنجلترا، حيث هيمنت قضايا الوباء وتغير المناخ والصين على جدول الأعمال خلال اليومين الماضيين.

وذكرت الحكومة الكندية سابقا إنها ستقدم للعالم ما يصل إلى 100 مليون جرعة لقاح لمكافحة انتشار "كوفيد-19".

وقال ترودو إن الحكومة ستدفع مقابل 87 مليون جرعة لتوزيعها على الدول الفقيرة، مضيفًا أن التبرع باللقاحات الفائضة لن يؤثر على حملة التطعيم المحلية.

وأمنت كندا تسليم أكثر من 100 مليون جرعة لهذا العام، أكثر مما هو مطلوب لمنح سكانها البالغ عددهم حوالي 38 مليون بواقع جرعتين لكل شخص.

وأكد المسؤولون الحكوميون الكنديون في وقت سابق، أن الدولة أنفقت 2.5 مليار دولار، خلال العام الماضي على مساعدة الدول الأخرى في الاستجابة للأزمة الصحية.

وكشف ترودو، الذي سيغادر إنجلترا قريبًا لحضور قمة قادة الناتو في بلجيكا،عن مليارات الدولارات في شكل تمويل إضافي لمساعدة الدول الفقيرة على مكافحة تغير المناخ.