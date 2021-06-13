القبض على عاطل بحوزته 7 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها ببني سويف

ألقت ضباط مباحث قسم شرطة الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الأحد، القبض على عاطل وبحوزته 7 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها على العملاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وكان اللواء محمد مراد مدير أمن بنى سويف، تلقى العقيد محمود مهني، مأمور مركز الفشن، بورود بلاغ بوجود بعض التحركات المشبوهة لشخص، وترويجه لأقراص المخدر على بعض الأشخاص، بإحدى مناطق المركز.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من الرائد عمرو حسونه، معاون اول مباحث الفشن، وبمشاركة النقباء حسين إبراهيم، ومسعد ذكي، و شريف فارس، وبسام إبراهيم، معاونو المباحث القسم لضبط هذه الأقراص المخدرة قبل ترويجها.



وتم القبض على " خ، م" عاطل، وبحوزته 7 الأف قرص مخدر قبل ترويجها علي عملائه بمركز الفشن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق التى أمرت بحبس المتهم ٤ ايام على ذمة التحقيقات.