وزير قطاع الأعمال يتابع اختبار السيارة الكهربائية بشركة النصر

قام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، بزيارة إلى شركتي الهندسية والنصر لصناعة السيارات بحلوان، وذلك لتفقد ومتابعة مستجدات تطوير وإعادة تأهيل وإحياء الشركتين.

في بداية جولته بالشركة الهندسية، تفقد السيد الوزير العينة الأولية للمنتجات الجديدة من مركبات نقل الركاب بمختلف الطرازات من الميكروباص والميني باص والأتوبيس، والتي تصل نسبة المكون المحلي بها من إنتاج الهندسية للسيارات إلى 70%.

وقد أشاد الوزير بجهود الإدارة والعاملين خلال اجتماعه بهم، واعدا إياهم بتقديم كامل الدعم لاتمام عملية التطوير واضافة منتجات جديدة، مع فتح الباب للشراكة مع القطاع الخاص في إنتاج بعض الطرازات.

وفي النصر للسيارات، تابع السيد الوزير مع إدارة الشركة مستجدات تجربة واختبار السيارات الكهربائية E70 الواردة من شركة دونج فينج الصينية، تمهيدا لبدء إنتاجها بشركة النصر منتصف العام المقبل، حيث يجري التعاون مع شركة أوبر في اختبار السيارات من خلال الرحلات وتوفير سائقين لها، ومع شركة انفيتني في الشحن.

ومن المقرر أن يصل خلال أيام وفدا صينيا من شركة دونج فينج لتدريب السائقين على استخدام السيارة ومتابعة أداءها مع تقديم تقرير يومي للاداء.