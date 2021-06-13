المستشار الأمني للرئيس سلفا كير: تنفيذ اتفاق سلام جوبا قطع شوطا بعيدا

قال رئيس فريق الوساطة الجنوبية توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية إن تنفيذ اتفاق سلام جوبا قطع شوطا بعيدا في التنفيذ باستثناء نقاط محصورة وصفها بـ "أشياء بسيطة".

وكانت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح قد توصلت الى اتفاق وقعته الأطراف المختلفة في تشرين أكتوبر من العام الماضي وشرعت في تنفيذه على الأرض.

وقال قلواك في تصريح لوكالة الأنباء السودانية (سونا): "إنهم قد لمسوا خلال زيارتهم الأخيرة للخرطوم تقدما كبيرا في عملية تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، غير أنه أشار لبعض القضايا الفرعية التي تظل تنتظر التطبيق واقعا".

وكشف مستشار الرئيس سلفا كير للشئون الأمنية أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني قد وجه بفتح المعابر الحدودية مع دولة جنوب السودان والتى توافق عليها الطرفان سابقا بين جوبا والخرطوم .

وأضاف قلوال أن رئيس مجلس السيادة السوداني قد وجه أيضا بفتح النقل البري والجوي والميناء الجاف بكوستي أمام حركة التجارة بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي بهدف تنشيط الحركة التجارية بين البلدين خاصة وأن أجواءً إيجابية تسود الآن.