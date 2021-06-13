حماس تطلق مخيمات عامة تتضمن تدريبات عسكرية في غزة

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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، إطلاق مخيمات عامة تتضمن تدريبات عسكرية في قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان على موقعها الالكتروني، إن التسجيل للمخيمات سيبدأ غدا على أن تحمل عنوان "سيف القدس" وهو الاسم الذي أطلقته على جولة التصعيد العسكري الأخيرة مع إسرائيل الشهر الماضي.

وذكرت الكتائب أن المخيمات تستهدف فئات طلبة الإعدادية والثانوية والجامعية، بالإضافة إلى مرحلة كبار السن بهدف "إشعال جذوة الجهاد في جيل التحرير وزرع القيم الإسلامية وإعداد جيش النصر المرتقب لتحرير فلسطين".

وأطلقت كتائب القسام مخيمات صيفية تحت اسم "طلائع التحرير" في قطاع غزة بداية من صيف عام 2015 وقوبلت بانتقادات من إسرائيل باعتبارها تحريضا على العنف.

وعادة ما تشمل المخيمات التدريبات والمهارات العسكرية، والرماية بالذخيرة الحية، والمهارات الكشفية والمواعظ، بالإضافة إلى دورات في الدفاع المدني والإسعافات الأولية.