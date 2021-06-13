محافظ المنوفية يعقد اجتماعا تنسيقيا لمناقشة الموقف التنفيذي لخطة الرصف

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة الموقف الحالي لتنفيذ خطة رصف الطرق بنطاق المحافظة، وذلك في ضوء الوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة آخر الأعمال والمستجدات على أرض الواقع، بحضور نائبه محمد موسى، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، والمهندس طارق الجزار رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري بوسط الدلتا، ومدير مديرية الطرق.



وأكد المحافظ - خلال الاجتماع - على حرصه على النهوض بكافة مشروعات البنية التحتية ومنها رصف الطرق.



وأشار إلى أن الحكومة تضع المشروع القومي لرصف الطرق المحلية على أجندة أولويات عملها خلال المرحلة الحالية من أجل رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية ذات الأولوية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.



وقدم المحافظ، التهنئة للحضور ولأبناء وأهالي شعب المنوفية بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، مؤكدا على اهتمامه ومتابعته الدورية لأعمال الرصف التي تتم بمختلف مراكز ومدن المحافظة.



وأكد على التعامل مع الشركات الجادة فى تنفيذ الأعمال المسندة إليها، فضلا عن سحب الأعمال من الشركات الغير جاده وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين بهدف تحقيق الصالح العام.



ووجه المحافظ، رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري وبالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركزي تلا وبركة السبع بالمرور غدا على مسار محور وسط الدلتا لتدقيقه لإمكانية الابتعاد عن الكتل السكنية وعدم اعتراض المسار لأية عوائق في التنفيذ، حيث يعتبر محور وسط الدلتا هو محور وسطى داخل الدلتا لربط شرق الدلتا بغربها مرورا بجنزور وتلا وطنوب وعبور النيل والرياح البحري غربا والذي بدوره يحقق مرور نقلي سككي بوسط الدلتا يكون بمثابة شريان للحياه يسهل حركة أهالي الدلتا.



كما تم استعراض بعض معوقات أعمال الرصف لعدد من الطرق بمركز قويسنا، ومنها إعادة رصف شارع عبد المحسن الصباحي، وكذا أعمال رصف شارع الشهيد الشاطر بأطوال 7.7 كم، فيما تم استعراض بعض معوقات أعمال الرصف بعدد من الشوارع بمركز ومدينة تلا، ومنها أعمال رصف شارع بداية من البوسطة القديمة وحتى صيدلية الجبالي بطريق ميدان عصمت، وأعمال رصف شارع عمارة، وكذا رصف شارع بداية من المطافي وحتى مدرسة الشروق، فضلا عن أعمال رصف بداية من المعهد الديني وحتى المحكمة بأطوال 1 كم.



ووجه المحافظ، بالتنبيه على الشركة المنفذة في رفع كافة مخلفات الهدم الناتجة من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، كما وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بالمتابعة المستمرة لنسب التنفيذ على أرض الواقع لزيادة معدلات الأداء و نهو الأعمال وفق الخطط الزمنية الموضوعة.



وتم استعراض بعض معوقات أعمال الرصف بعدد من الشوارع بحي شرق وغرب شبين الكوم ومدينة منوف والشهداء وبركة السبع وسرس الليان ، ووجه المحافظ بالتنبيه على الشركات المنفذة بالإنتهاء من أعمال الرصف وفى حالة التأخير سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة.