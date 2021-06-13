انفجار غاز يتسبب في مقتل 12 شخصا بوسط الصين

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لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب 37 أخرون باصابات خطيرة في انفجار غاز طبيعي صباح اليوم الأحد في مقاطعة هوبي بوسط الصين، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.

وكانت السلطات قد ذكرت في وقت سابق أن عدد القتلى 11 شخصا. وقد أصيب 138 شخصا في الحادث.

وذكر تلفزيون الصين المركزي الحكومي (سي سي تي في) أن الانفجار وقع في سوق للخضروات في مدينة شييان في حوالي الساعة 630 صباحا (2230 بتوقيت جرينتش يوم السبت).

ونقلت صحيفة آبل ديلي الصادرة في هونج كونج عن شاهد عيان قوله إن مبنى السوق الكبير، الذي كان مليئا بالفعل بالمتسوقين والسكان المحليين الذين كانوا يتناولون الإفطار، انهار بعد وقت قصير من وقوع انفجار قوي.

وتقول سلطات الحزب الشيوعي بالمقاطعة إن جهود الإنقاذ مستمرة وتم إنقاذ 144 شخصًا حتى الآن من تحت الأنقاض.

وتم بدء تحقيق للوقوف على سبب الانفجار.